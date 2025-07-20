Обновленный Voyah Free+ вышел на рынок

Кроссовер Voyah Free+ начали продавать в Китае. Dongfeng запустила продажи Voyah Free с плюсом - обновленной версии SUV с освеженными экстерьером и салоном, а также более мощным электромотором в составе начальной гибридной установки. Новинку оценили в 219 900-279 900 юаней. В Voyah заявили, что всего за 15 минут после запуска собрали 11,6 тысячи подтвержденных заказов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Voyah заявили, что всего за 15 минут после запуска собрали 11,6 тысячи подтвержденных заказов.

С обновлением Voyah Free слегка подрос в габаритах: длина увеличилась до 4915 миллиметров, ширина - до 1960, а высота - до 1600 миллиметров. Колесная база равна 2960 миллиметрам. В салоне - 33 отсека для хранения мелочей и холодильник объемом семь литров. В багажник уместится от 590 до 1450 литров в зависимости от положения спинок заднего ряда, а при полной посадке (пять человек) там можно разместить пять чемоданов и столько же рюкзаков.