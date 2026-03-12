Infiniti представит серийную версию мощного QX80. В рамках возвращения на рынок Infiniti может выпустить 600-сильную версию QX80 Red Sport, а затем представить ещё более мощную модификацию. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В сегменте люксовых внедорожников высокие динамические характеристики становятся не просто опцией, а частью имиджа бренда. В современных реалиях флагманские модели должны сочетать комфорт со способностью соперничать в разгоне со спортивными автомобилями. Именно эту нишу, по всей видимости, намерен занять Infiniti с версией QX80 Red Sport.

В 2025 году Infiniti показала концепт QX80 Track Spec, а затем на выставке SEMA - версию R-Spec с мотором от GT-R. Идея сочетания огромного внедорожника и гоночной трассы выглядит сомнительной с точки зрения физики, но 650-сильный Track Spec всё равно привлёк всеобщее внимание.

Реакция публики оказалась настолько впечатляющей, что Infiniti решила запустить в серию версию мощностью около 600 сил. Для трёхрядного роскошного внедорожника это серьёзный показатель, но, как утверждают источники, лишь первый шаг. К 2028 году компания планирует представить ещё более экстремальную модификацию - примерно на 680 л.с. Infiniti рассчитывает, что масштабная рекламная кампания с упором на производительность привлечёт новых клиентов. Как сообщает источник, стартует она с модели Red Sport. Ранее этот индекс использовался только для спортивных седанов и купе, но теперь появится и на QX80 - это сигнал о намерении Infiniti конкурировать с BMW M и Mercedes-AMG.

Среди ключевых внешних отличий версии Red Sport - массивные красные тормозные механизмы, фирменная эмблема "S" и опциональные 24-дюймовые колёсные диски. Стоимость такой модификации, по оценкам, будет минимум на 10% выше базовой. Однако главная особенность модели - форсированный двигатель, развивающий 600 лошадиных сил (447 кВт).