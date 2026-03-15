Hyundai Palisade сняли с продаж из-за сидений, опасных для детей. Приостановка реализации коснулась некоторых версий корейского кроссовера 2026 модельного года на рынках США и Канады. Корейский автопроизводитель был вынужден пойти на такой шаг после того, как в новом Palisade в штате Огайо маленькая девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителя, причиной отзывной кампании стала потенциально опасная работа электрорегулировки сидений, которая может привести к тяжелым последствиям. Проблема заключается в том, что механизм складывания сидений второго и третьего ряда может не распознать присутствие человека или предмета на подушке и начать складываться.

Под действие сервисной кампании попали наиболее богато оснащенные версии Palisade - Limited и Calligraphy. Поводом для срочных мер стал инцидент в штате Огайо, где 7 марта двухлетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Hyundai не раскрыл детали случившегося, но выразил глубокие соболезнования семье, подчеркнув, что расследование еще не завершено.

Всего отзыв затронет около 68,5 тыс. автомобилей: примерно 60,5 тыс. машин в США и 8 тыс. - в Канаде. В Hyundai призвали владельцев проявлять осторожность при использовании электроприводов складывания кресел и всегда проверять, нет ли в зоне движения сидений людей или предметов, особенно детей.

Автопроизводитель сообщил, что работает над совершенствованием конструкции. Временное решение в виде обновления программного обеспечения "по воздуху", без подключения диагностического оборудования, планируется выпустить до конца марта. Прошивка должна повысить чувствительность системы к препятствиям и усилить общую безопасность. На время ожидания полноценного ремонта владельцы проблемных Hyundai Palisade в США и Канаде могут получить подменный автомобиль.