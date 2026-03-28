Toyota отзывает авто в Китае

Toyota отзовет 560 тыс. автомобилей, собранных на китайских заводах.

Выяснилось, что машины, собранные в Китае на совместных предприятиях с китайскими автогигантами GAC и FAW, снабжены потенциально опасными задними сиденьями. Из-за несовершенства конструкции механизма регулировки сидений спинка плохо фиксируется.

"Чрезмерное усилие возвратной пружины механизма регулировки спинки задних сидений приводит к плохой фиксации спинки, что может увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения, - цитирует Reuters заявление китайского Государственного управления по регулированию рынка.

Отзывная кампания на китайском рынке стартует в следующем месяце. Она затронет, в частности, 318 тыс. кроссоверов Toyota Highlander и 242,2 тыс. кроссоверов Toyota Crown Cluger.