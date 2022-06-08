"Mercedes-AMG Petronas" Bakıdakı Formula 1 yarışlarından fotolar paylaşıb
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"Mercedes-AMG Petronas" komandası Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi ilə bağlı fotoşəkillər paylaşıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə paylaşım komandanın "Twitter" səhifəsində yerləşdirilib.

"Yenidən Bakıda. Odlar ölkəsində yarışlara hazırıq", - paylaşımda deyilir.