Latviya səfiri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində olub

Latviya Respublikasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daynis Qarançsın Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə səfər edib.

Mərkəzdə keçirilən görüş zamanı IX Qlobal Bakı Forumunun hesabatı təqdim olunmuş və X Qlobal Bakı Forumu, cari ilin sentyabr ayında Nyu Yorkda keçiriləcək XXIV Ali Səviyyəli toplantıya hazırlıq və ümümilikdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır.

2012-ci ildə təsis olunan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Latviyanın sabiq Prezidenti xanım Vayra Vike-Freyberqadır. Mərkəzin Latviyada təşkil etdiyi konfranslar və Latviyanın sabiq prezidentlərinin Mərkəzin üzvləri olaraq Azərbaycana səfərlərinin ikitərəfli münasibətlərimizin genişlənməsində rolu xususi qeyd olundu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Sərəncamı ilə 2021-ci il dahi Azərbaycan şairi "Nizami Gəncəvi ili" elan edilmişdir. Səfirə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş "The Magic of the Pen: Select Miniatures from the Khamsa of Nizami Ganjavi" adlı kitabı təqdim olunmuşdur.