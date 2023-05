Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezident andı üçün iki fərqli proqram layihəsi hazırlanıb.

Day.Az bu barədə Türkiyə KİV-nə isitnadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yenidən prezident seçilməsindən sonra dövlətin yüksək səviyyəli kadrları və yeni kabinet eyni vaxtda formalaşacaq və işə başlayacaq.

"Deputatlar 2 iyun cümə günü Məclis Ümumi Yığıncağında and içəcək və Məclis sədrinin seçilməsi üçün 5 gün davam edəcək namizədlərin irəli sürülməsi prosesi başlayacaq. Ərdoğanın prezident andı üçün iki fərqli proqram layihəsi hazırlanıb. Ərdoğan ya iyunun 2-si cümə günü millət vəkilləri and içdikdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezident andını içəcək, ya da iyunun 6-da and içəcək və dərhal sonra yeni kabinetini açıqlayacaq", - deyə bildirilib.

Xatırladaq ki, 28 may tarixində Türkiyədə keçirilən ikinci tur prezident seçkilərində Rəcəb Tayyib Ərdoğan 52,14 səslə qalib gəldi.