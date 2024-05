Alçanın faydaları

Yayın gəlişi ilə piştaxtalarda yerini alan alça tərkibindəki vitamin və minerallarla şəfa mənbəyidir. Tərkibində A, C, K vitaminləri, kalium və fosfor mineralları olan alça beta-karoten, lutein və zeaksantin kimi antioksidan birləşmələr də var. Xüsusilə C vitamini ilə zəngin olması sayəsində antioksidant təsir göstərir, immunitet sistemini gücləndirir və ürək sağlamlığını qoruyur. Hər gün həyatımızın bir parçası olan istehlak vərdişlərimiz günümüzün ən vacib məsələlərindən birinə çevrilib. Lakin biz çox vaxt fərqinə varmadan istehlak etdiyimiz məhsulların təsirini görməməzlikdən gəlirik.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, alçanın sağlamlıq üçün bir çox faydaları var.

100 qram alça təxminən aşağıdakı qida dəyərlərini ehtiva edir:

Enerji: 46 kalori

Protein: 0,7 qram

Yağ: 0,3 qram

Karbohidratlar: 11,4 qram

Lif: 2 qram

Şəkər: 9,5 qram

Kalsium: 16 mq

Dəmir: 0,3 mq

Maqnezium: 7 mq

Fosfor: 16 mq

Kalium: 157 mq

Sink: 0,1 mq

Vitamin C: 6,4 mq.

Alça həm də çox zəngin mineral və vitamin mənbəyidir. Tərkibində kalium, kalsium, maqnezium və fosfor kimi çoxlu minerallar var. O, həmçinin C vitamini ilə yanaşı, K vitamini, E vitamini və B6 vitamini ilə də zəngindir. Qida lifi baxımından da yüksək olan alça həzm sisteminin sağlamlığı üçün vacibdir. Antioksidantlarla da zəngin olan bu meyvə ümumi sağlamlığa və xüsusilə də ürək sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər.

Əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

Tərkibindəki C vitamini ilə immunitet sistemini gücləndirməyə kömək edir.

Qan damarlarının əmələ gəlməsi prosesinə kömək edir.

Tərkibindəki fitokimyəvi maddələrlə iltihabın azaldılmasını dəstəkləyir.

Qəbizliyin qarşısını almağa kömək edir.

Toxluq hissini dəstəkləyir. Beləliklə, arıqlama prosesində faydalıdır.

Dəmir çatışmazlığının müalicəsində köməkçidir.

Tərkibindəki yüksək kalsiumla inkişaf çağında olan uşaqların sümük sağlamlığını dəstəkləyir.

Əhəmiyyətli antioksidant mənbəyidir. Beləliklə, hüceyrələrin özünü yeniləmə prosesinə kömək edir.

Xolesterolu tarazlamağa kömək edir.

Liflə zəngindir. Beləliklə, bağırsaq sağlamlığının qorunmasını dəstəkləyir.

Alçanın faydaları arasında qan şəkərini tənzimləməyə kömək etmək qabiliyyəti də daxildir.

Alça ürək xəstəliklərinə qarşı qoruyucu təsir göstərə bilər. Tərkibindəki kalium ilə ürək əzələlərinin işini tənzimləyir və təzyiqi aşağı salaraq yüksək təzyiqin qarşısını ala bilir. Tərkibindəki lif sayəsində pis LDL xolesterini də azaltmağa kömək edir. Bundan əlavə, ərik zəngin C vitamini ilə zədələnmiş damarların təmirində iştirak edə bilər.

Aşağı kalorili bir meyvə olan alça bu xüsusiyyəti ilə çəki nəzarətini dəstəkləyə bilər. Bir porsiya alça cəmi 50 kalori ehtiva edir. Tərkibindəki lif və su sayəsində toxluğu da artıra bilər. Buna görə də arıqlama pəhrizlərində gündə 1-2 porsiya alça istehlakı arıqlamağa kömək edə bilər.

Alça antioksidan xüsusiyyətlərə malik A və C vitaminləri ilə zəngin meyvədir. Tərkibindəki bu antioksidant vitaminlər dərinin zədələnməsinə səbəb olan sərbəst radikallarla mübarizə aparır. Bundan əlavə, C vitamini kollagen istehsalını dəstəkləyərək dərinin elastikliyini qoruyur. Beləliklə, qırışların əmələ gəlməsini və qocalmasını gecikdirir. C vitamini çatışmazlığı olan insanlarda yaraların sağalma müddəti uzana bilər, buna görə də gündəlik ehtiyacların ödənilməsi daha da vacib olur.