Azərbaycanda ev qiymətinə telefon nömrələri satışa çıxarıldı – SİYAHI
"Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri satışa çıxarılır.
Day.Az xəbər verir ki, satışa çıxarılan mobil nömrələrin ilkin qiyməti 800 manatdan başlayaraq 75 min manatadək, 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği isə 80 manatdan 7 500 manatadək dəyişir.
Hərracın keçirilməsi fevralın 24-ü üçün nəzərdə tutulub.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər lazımi sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.
24 fevral 2025-ci il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq "Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri haqqında məlumatı təqdim edirik:
|№
|Satışa çıxarılan mobil telefon nömrələri
|Mobil operatorun adı
|İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla)
|İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manatla)
|1
|994104444444
|"Azercell Telekom" MMC
|75000
|7500
|2
|994109999999
|"Azercell Telekom" MMC
|63750
|6375
|3
|994106666666
|"Azercell Telekom" MMC
|63750
|6375
|4
|994103000000
|"Azercell Telekom" MMC
|35000
|3500
|5
|994105000005
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|6
|994103300000
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|7
|994103330333
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|8
|994103333330
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|9
|994103999999
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|10
|994104555555
|"Azercell Telekom" MMC
|18000
|1800
|11
|994108777777
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|12
|994108800000
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|13
|994108808888
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|14
|994106600000
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|15
|994106999999
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|16
|994107700000
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|17
|994107777770
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|18
|994108080808
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|19
|994108888880
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|20
|994108999999
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|21
|994109888888
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|22
|994109990999
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|23
|994109999990
|"Azercell Telekom" MMC
|15300
|1530
|24
|994102188888
|"Azercell Telekom" MMC
|6000
|600
|25
|994105005050
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|26
|994105000050
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|27
|994105000055
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|28
|994105000500
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|29
|994105000550
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|30
|994105005005
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|31
|994105005500
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|32
|994105005555
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|33
|994105005050
|"Azercell Telekom" MMC
|5000
|500
|34
|994102181111
|"Azercell Telekom" MMC
|4000
|400
|35
|994102182222
|"Azercell Telekom" MMC
|4000
|400
|36
|994105000002
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|37
|994105000003
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|38
|994105000004
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|39
|994105000006
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|40
|994105000007
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|41
|994105000008
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|42
|994105000009
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|43
|994105000010
|"Azercell Telekom" MMC
|3000
|300
|44
|994504040044
|"Azercell Telekom" MMC
|2700
|270
|45
|994504555445
|"Azercell Telekom" MMC
|2700
|270
|46
|994505333553
|"Azercell Telekom" MMC
|2700
|270
|47
|994505599595
|"Azercell Telekom" MMC
|2700
|270
|48
|994102180000
|"Azercell Telekom" MMC
|2400
|240
|49
|994506222626
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|50
|994506266226
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|51
|994506656565
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|52
|994507333773
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|53
|994507771771
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|54
|994508877878
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|55
|994508888118
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|56
|994508998989
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|57
|994509966969
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|58
|994509989889
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|59
|994514040400
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|60
|994514114144
|"Azercell Telekom" MMC
|2295
|229,5
|61
|994102184444
|"Azercell Telekom" MMC
|800
|80
|62
|994102185555
|"Azercell Telekom" MMC
|800
|80
|63
|994102186666
|"Azercell Telekom" MMC
|800
|80
|64
|994102187777
|"Azercell Telekom" MMC
|800
|80
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