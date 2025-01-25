Azərbaycanda ev qiymətinə telefon nömrələri satışa çıxarıldı

"Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri satışa çıxarılır.

Day.Az xəbər verir ki, satışa çıxarılan mobil nömrələrin ilkin qiyməti 800 manatdan başlayaraq 75 min manatadək, 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği isə 80 manatdan 7 500 manatadək dəyişir.

Hərracın keçirilməsi fevralın 24-ü üçün nəzərdə tutulub.

Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər lazımi sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.

24 fevral 2025-ci il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq "Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri haqqında məlumatı təqdim edirik:

Satışa çıxarılan mobil telefon nömrələri Mobil operatorun adı İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla) İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manatla)
1 994104444444 "Azercell Telekom" MMC 75000 7500
2 994109999999 "Azercell Telekom" MMC 63750 6375
3 994106666666 "Azercell Telekom" MMC 63750 6375
4 994103000000 "Azercell Telekom" MMC 35000 3500
5 994105000005 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
6 994103300000 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
7 994103330333 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
8 994103333330 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
9 994103999999 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
10 994104555555 "Azercell Telekom" MMC 18000 1800
11 994108777777 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
12 994108800000 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
13 994108808888 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
14 994106600000 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
15 994106999999 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
16 994107700000 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
17 994107777770 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
18 994108080808 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
19 994108888880 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
20 994108999999 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
21 994109888888 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
22 994109990999 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
23 994109999990 "Azercell Telekom" MMC 15300 1530
24 994102188888 "Azercell Telekom" MMC 6000 600
25 994105005050 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
26 994105000050 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
27 994105000055 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
28 994105000500 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
29 994105000550 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
30 994105005005 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
31 994105005500 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
32 994105005555 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
33 994105005050 "Azercell Telekom" MMC 5000 500
34 994102181111 "Azercell Telekom" MMC 4000 400
35 994102182222 "Azercell Telekom" MMC 4000 400
36 994105000002 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
37 994105000003 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
38 994105000004 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
39 994105000006 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
40 994105000007 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
41 994105000008 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
42 994105000009 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
43 994105000010 "Azercell Telekom" MMC 3000 300
44 994504040044 "Azercell Telekom" MMC 2700 270
45 994504555445 "Azercell Telekom" MMC 2700 270
46 994505333553 "Azercell Telekom" MMC 2700 270
47 994505599595 "Azercell Telekom" MMC 2700 270
48 994102180000 "Azercell Telekom" MMC 2400 240
49 994506222626 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
50 994506266226 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
51 994506656565 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
52 994507333773 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
53 994507771771 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
54 994508877878 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
55 994508888118 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
56 994508998989 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
57 994509966969 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
58 994509989889 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
59 994514040400 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
60 994514114144 "Azercell Telekom" MMC 2295 229,5
61 994102184444 "Azercell Telekom" MMC 800 80
62 994102185555 "Azercell Telekom" MMC 800 80
63 994102186666 "Azercell Telekom" MMC 800 80
64 994102187777 "Azercell Telekom" MMC 800 80