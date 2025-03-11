https://news.day.az/azerinews/1736295.html Lamin Yamaldan fantastik qol - VİDEO Çempionlar Liqasında "Barselona" "Benfika"nı qəbul edir. Day.Az xəbər verir ki, davam edən oyunda Lamin Yamal fantastik qolla komandasını önə keçirib. Yamalın qolunu təqdim edirik:
Lamin Yamaldan fantastik qol - VİDEO
Çempionlar Liqasında "Barselona" "Benfika"nı qəbul edir.
Day.Az xəbər verir ki, davam edən oyunda Lamin Yamal fantastik qolla komandasını önə keçirib.
Yamalın qolunu təqdim edirik:
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