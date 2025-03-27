https://news.day.az/azerinews/1739991.html Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı yük təyyarəsinin şassisi yanıb Rusiyanın Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı An-124 yük təyyarəsinin şassisi yanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "112" "Telegram" kanalında hadisənin videogörüntüləri yayılıb. Kanalda həmçinin qeyd olunub ki, hadisə zamanı baş vermiş yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb. Təyyarənin 8 nəfərlik heyəti xəsarət almayıb.
Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı yük təyyarəsinin şassisi yanıb
Rusiyanın Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı An-124 yük təyyarəsinin şassisi yanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "112" "Telegram" kanalında hadisənin videogörüntüləri yayılıb.
Kanalda həmçinin qeyd olunub ki, hadisə zamanı baş vermiş yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.
Təyyarənin 8 nəfərlik heyəti xəsarət almayıb. Hadisənin baş vermə şəraiti ilə bağlı araşdırma aparılır.
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