https://news.day.az/azerinews/1739991.html

Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı yük təyyarəsinin şassisi yanıb

Rusiyanın Mineralnıye Vodı hava limanında eniş zamanı An-124 yük təyyarəsinin şassisi yanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "112" "Telegram" kanalında hadisənin videogörüntüləri yayılıb. Kanalda həmçinin qeyd olunub ki, hadisə zamanı baş vermiş yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb. Təyyarənin 8 nəfərlik heyəti xəsarət almayıb.