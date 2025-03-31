Prezident İlham Əliyev 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı rəsmi "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: