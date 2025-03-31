https://news.day.az/azerinews/1740769.html Prezident İlham Əliyev 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı rəsmi "Instagram" hesabında paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı rəsmi "Instagram" hesabında paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
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