Gənclərdə sonsuzluq yaradan QİDA

Kartof çipslərinin müntəzəm istehlakının piylənmədən sonsuzluğa qədər yeddi təhlükəli nəticəsi açıqlanıb. Day.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Eat This, Not That!" çoxsaylı elmi araşdırmalara əsaslanaraq xəbərdarlıq edib.