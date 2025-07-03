https://news.day.az/azerinews/1765301.html Prezident İlham Əliyev, Prezident Şavkat Mirziyoyev və Prezident Sadır Japarov Ağdamda Şahbulaq qalasında olublar - FOTO İyulun 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Ağdamda Şahbulaq qalasında olublar. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlət başçıları əvvəlcə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Prezident İlham Əliyev, Prezident Şavkat Mirziyoyev və Prezident Sadır Japarov Ağdamda Şahbulaq qalasında olublar - FOTO
İyulun 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Ağdamda Şahbulaq qalasında olublar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlət başçıları əvvəlcə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Bildirildi ki, hazırda abidədə Azərbaycan dövləti tərəfindən bərpa işlərinə başlanılıb.
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