https://news.day.az/azerinews/1767470.html "Çelsi" klublararası dünya çempionatının qalibi olub - VİDEO Bu gün futbol üzrə klublararası dünya çempionatının final görüşü keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada PSJ və "Çelsi" üz-üzə gəlib. "Çelsi" ABŞ-də keçirilən klublararası dünya çempionatının finalında PSJ klubunu 3:0 hesabı ilə darmadağın edib. Qollar: K.Palmer,22, 30, J.Pedro,43
"Çelsi" klublararası dünya çempionatının qalibi olub - VİDEO
Bu gün futbol üzrə klublararası dünya çempionatının final görüşü keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada PSJ və "Çelsi" üz-üzə gəlib.
"Çelsi" ABŞ-də keçirilən klublararası dünya çempionatının finalında PSJ klubunu 3:0 hesabı ilə darmadağın edib.
Qollar: K.Palmer,22, 30, J.Pedro,43
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