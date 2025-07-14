"Çelsi" klublararası dünya çempionatının qalibi olub

Bu gün futbol üzrə klublararası dünya çempionatının final görüşü keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada PSJ və "Çelsi" üz-üzə gəlib.

"Çelsi" ABŞ-də keçirilən klublararası dünya çempionatının finalında PSJ klubunu 3:0 hesabı ilə darmadağın edib.

Qollar: K.Palmer,22, 30, J.Pedro,43