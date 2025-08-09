Prezident İlham Əliyev Donald Trampın Nobel mükafatına layiq görülməsi üçün Nikol Paşinyanla birgə Nobel komitəsinə müraciət etməyi təklif edib

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Vaşinqtonda birgə bəyanat zamanı bu barədə deyib: "Bəlkə biz Baş nazir Paşinyan ilə razılaşarıq və Nobel mükafatının komitəsinə birgə təşəbbüs də irəli sürə bilərik. Cənab Tramp bu mükafata layiqdir".

