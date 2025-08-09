https://news.day.az/azerinews/1772904.html Prezident İlham Əliyev Donald Trampın Nobel mükafatına layiq görülməsi üçün Nikol Paşinyanla birgə Nobel komitəsinə müraciət etməyi təklif edib Prezident İlham Əliyev baş nazir Nikol Paşinyana Donald Trampa Nobel Sülh Mükafatının verilməsi təşəbbüsü ilə Nobel Komitəsinə birgə müraciət göndərməyi təklif edib. Xəbər yenilənəcək
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Vaşinqtonda birgə bəyanat zamanı bu barədə deyib: "Bəlkə biz Baş nazir Paşinyan ilə razılaşarıq və Nobel mükafatının komitəsinə birgə təşəbbüs də irəli sürə bilərik. Cənab Tramp bu mükafata layiqdir".
