https://news.day.az/azerinews/1773153.html Britaniyanın “F-35B” qırıcısı Yaponiyada məcburi eniş edib Britaniyanın beşinci nəsil "F-35B" döyüş təyyarəsi Yaponiyanın Kyuşu adasındakı Kaqosima şəhərinin mülki hava limanına məcburi eniş edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, eniş səbəbindən hava limanında uçuş-enmə zolağı müvəqqəti bağlanıb ki, bu da uçuş cədvəlinin pozulmasına gətirib çıxarıb.
Britaniyanın “F-35B” qırıcısı Yaponiyada məcburi eniş edib
Britaniyanın beşinci nəsil "F-35B" döyüş təyyarəsi Yaponiyanın Kyuşu adasındakı Kaqosima şəhərinin mülki hava limanına məcburi eniş edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, eniş səbəbindən hava limanında uçuş-enmə zolağı müvəqqəti bağlanıb ki, bu da uçuş cədvəlinin pozulmasına gətirib çıxarıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре