Britaniyanın “F-35B” qırıcısı Yaponiyada məcburi eniş edib

Britaniyanın beşinci nəsil "F-35B" döyüş təyyarəsi Yaponiyanın Kyuşu adasındakı Kaqosima şəhərinin mülki hava limanına məcburi eniş edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, eniş səbəbindən hava limanında uçuş-enmə zolağı müvəqqəti bağlanıb ki, bu da uçuş cədvəlinin pozulmasına gətirib çıxarıb.