https://news.day.az/azerinews/1773316.html Abşeronda ev və avtomobil yanıb Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində ev və avtomobil yanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Abşeronda ev və avtomobil yanıb
Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində ev və avtomobil yanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Məmmədli kəndində ümumi sahəsi 120 m² olan ikimərtəbəli 4 otaqlı evin bir otağının yanar konstruksiyaları 40 m² sahədə, evə bitişik sahəsi 50 m² olan talvarın yanar konstruksiyaları, ümumi sahəsi 40 m² olan talvarın yanar konstruksiyaları və altında dayanan "Chevrolet" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.
Evin qalan hissəsi və bitişik digər ev yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
