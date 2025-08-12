Azərbaycanda II kateqoriyalı güləş hakimlərinin sayı səkkizə çatıb

İtaliyanın Kaorle şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edən güləş hakimləri Dünya Güləş Birliyi tərəfindən keçirilən imtahanlardan uğurla keçiblər.

Azərbaycan Güləş Federasiyasından Day.Az-а bildirilib ki, Kənan Hacıəliyev və Sevinc Yusibova beynəlxalq kateqoriyalarını artıraraq II dərəcəyə yüksəliblər.

 

Bununla da II dərəcəli güləş hakimlərimizin sayı səkkizə çatıb.