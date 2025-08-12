https://news.day.az/azerinews/1773723.html Azərbaycanda II kateqoriyalı güləş hakimlərinin sayı səkkizə çatıb İtaliyanın Kaorle şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edən güləş hakimləri Dünya Güləş Birliyi tərəfindən keçirilən imtahanlardan uğurla keçiblər. Azərbaycan Güləş Federasiyasından Day.Az-а bildirilib ki, Kənan Hacıəliyev və Sevinc Yusibova beynəlxalq kateqoriyalarını artıraraq II dərəcəyə yüksəliblər.
Azərbaycanda II kateqoriyalı güləş hakimlərinin sayı səkkizə çatıb
İtaliyanın Kaorle şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edən güləş hakimləri Dünya Güləş Birliyi tərəfindən keçirilən imtahanlardan uğurla keçiblər.
Azərbaycan Güləş Federasiyasından Day.Az-а bildirilib ki, Kənan Hacıəliyev və Sevinc Yusibova beynəlxalq kateqoriyalarını artıraraq II dərəcəyə yüksəliblər.
Bununla da II dərəcəli güləş hakimlərimizin sayı səkkizə çatıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре