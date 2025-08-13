Ötən gün qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Avqustun 12-də qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, avqustun 12-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 3 qumbara, 3 tüfəng, 2 patron darağı və 1015 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.