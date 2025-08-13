https://news.day.az/azerinews/1773859.html Türkiyədə yenidən zəlzələ olub Türkiyənin Balıkesirin Sındırqı rayonunda 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ 8,4 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, avqustun 10-da axşam saatlarında Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda zəlzələ baş verib. Zəlzələnin maqnitudası 6.1 bal, dərinliyi isə 11 km olub. Təkanlar İstanbul da daxil olmaqla Mərmərə və Egey bölgələrində bir çox şəhərdə hiss olunub.
