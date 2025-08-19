https://news.day.az/azerinews/1774973.html Hadrutda çoxmənzilli yaşayış binalarının təmiri işləri aparılacaq - 4,6 milyon manatlıq LAYİHƏ Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində tikinti-quraşdırma, bərpa işləri mərhələli şəkildə davam etdirilməkdədir. Trend-in məlumatına görə, bu işlərin davamı kimi Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində infrastruktur binasının tikintisi və çoxmənzilli yaşayış binalarının təmiri işləri aparılacaq.
