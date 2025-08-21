Antibiotik qəbul edərkən bu qidaları yemək olmaz
Antibiotik qəbul edərkən bəzi qidalardan imtina etmək tövsiyə olunub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "qazeta.ru"ya açıqlama verən pediatr Aygül İsrafilova bildirib ki, antibiotiklər orqanizmin bakterial infeksiyalara qarşı mübarizəsinə kömək edir, lakin yanlış qidalanma onların təsirini azalda bilər.
Onun sözlərinə görə antibiotik qəbul edərkən süd məhsullarından, alkoqollu içkilərdən, turş meyvə və şirələrdən, çox şəkərli və lifli qidalardan uzaq durmaq lazımdır.
Həkim izah edib ki, süd, yoqurt və pendirdəki kalsium bəzi antibiotiklərlə birləşərək onların qana sorulmasını azaldır və nəticədə təsirini zəiflədir. Alkoqol isə ürəkbulanma, qusma, başgicəllənmə, yuxululuq kimi əks təsirləri gücləndirir və qaraciyərə əlavə yük salaraq orqanizmin müqavimətini azaldır.
İsrafilova əlavə edib ki, qreyfrut, portağal, limon kimi turş meyvələr və onların şirəsi bəzi antibiotiklərin parçalanmasını ləngidir, bu da dərmanın qanda həddindən artıq yığılmasına və yan təsirlərin artmasına səbəb ola bilər. Şəkəri çox olan banan, üzüm, xurma, qaysı kimi meyvə və quru meyvələr bağırsaqda zərərli bakteriya və göbələklərin artmasına şərait yaradır və antibiotiklərin yaratdığı disbalansı gücləndirir. Çox lifli qidalar isə antibiotiklərin orqanizmdən tez xaric olmasına gətirib çıxararaq onların effektini azaldır.
Mütəxəssis xəstələrə həmişə həkimin təyin etdiyi qaydalara riayət etməyi, dərmanların təlimatını diqqətlə oxumağı və hansı qidalardan uzaq durmaq lazım olduğunu həkim və ya əczaçı ilə dəqiqləşdirməyi tövsiyə edib. O, həmçinin antibiotik qəbulundan sonra bağırsaq mikroflorasını bərpa etmək üçün pro- və prebiotiklərdən istifadəni məsləhət görüb.
