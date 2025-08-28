Qəbul imtahanından kəsilənlərə

Bu gün Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan (vakant) plan yerlərinə ixtisas seçimi başlayır.

Day.Az xəbər verir ki, bu yerlərə ixtisas seçimi sentyabrın 2-dək internet vasitəsilə aparılacaq.

Qeyd edək ki, abituriyentlər elektron ərizədə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin ixtisasları ilə yanaşı orta ixtisas təhsili müəssisələrinin (kolleclərin) ixtisaslarının da kodlarını göstərə bilərlər.