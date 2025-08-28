https://news.day.az/azerinews/1776661.html Qəbul imtahanından kəsilənlərə ŞAD XƏBƏR Bu gün Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan (vakant) plan yerlərinə ixtisas seçimi başlayır. Day.Az xəbər verir ki, bu yerlərə ixtisas seçimi sentyabrın 2-dək internet vasitəsilə aparılacaq.
Qəbul imtahanından kəsilənlərə ŞAD XƏBƏR
Bu gün Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan (vakant) plan yerlərinə ixtisas seçimi başlayır.
Day.Az xəbər verir ki, bu yerlərə ixtisas seçimi sentyabrın 2-dək internet vasitəsilə aparılacaq.
Qeyd edək ki, abituriyentlər elektron ərizədə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin ixtisasları ilə yanaşı orta ixtisas təhsili müəssisələrinin (kolleclərin) ixtisaslarının da kodlarını göstərə bilərlər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре