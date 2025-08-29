https://news.day.az/azerinews/1776928.html 4 yaşlı qız faciəvi şəkildə öldü - ŞƏKİDƏ BƏDBƏXT HADİSƏ Bu gün səhər saatlarında 4 yaşlı Həbibova Mələk Nicat qızı Şəki "ASAN Xidmət" mərkəzinin ikinci mərtəbəsindən yıxılıb. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, azyaşlı dərhal Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
