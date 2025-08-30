Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Şuşaya səfər edib

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Şuşaya gedib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə diplomat öz "X" hesabında paylaşım edib.

Ferqus Auld yazıb: "Şuşaya ilk səfərim! Bu gün şəhərin bir hissəsini kəşf etdim, sabah isə davamını görmək üçün səbirsizlənirəm. Çox gözəldir!"