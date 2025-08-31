Tramp ABŞ-də seçki saxtakarlığının qarşısını almağa çalışacaq
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə seçki saxtakarlığının qarşısını almaq məqsədilə yeni fərman imzalamağa hazırlaşır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "Truth Social" hesabında məlumat paylaşıb.
"Hər seçkidə seçici vəsiqəsi olmalıdır, istisna yoxdur! Bununla bağlı fərman imzalayacağam! Yalnız ağır xəstələr və uzaq məsafədə xidmət edən hərbi qulluqçular üçün poçtla səsverməyə icazə veriləcək. Qalan hallarda yalnız kağız bülletenlərdən istifadə olunacaq", - Tramp bildirib.
Ağ Ev rəhbəri ABŞ seçki sistemində islahatlar aparmaq niyyətində olduğunu, poçt vasitəsilə səsvermənin isə saxtakarlıq üçün açıq imkan yaratdığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bəzi ştatlarda seçki məntəqələrində seçicilərin sənədləri demək olar ki, yoxlanılmır.
