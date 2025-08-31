https://news.day.az/azerinews/1777262.html İlon Maskın “xAI” şirkəti keçmiş mühəndisini məhkəməyə verdi İlon Maskın "xAI" startapı keçmiş əməkdaşı Syueçen Lini "Grok" çatbotuna dair məxfi məlumatları mənimsəməkdə ittiham edərək məhkəməyə müraciət edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
İlon Maskın "xAI" startapı keçmiş əməkdaşı Syueçen Lini "Grok" çatbotuna dair məxfi məlumatları mənimsəməkdə ittiham edərək məhkəməyə müraciət edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Şirkətin açıqlamasına görə, 2024-cü ildən "xAI"də çalışan Li kommersiya sirlərinə çıxış əldə edib və rəqib "OpenAI"yə keçməzdən əvvəl faylları kopyalayıb.
Hazırda "xAI" Linin "OpenAI"də işə qəbulunun qadağan olunmasını, həmçinin vurulan ziyana görə kompensasiya tələb edir.
