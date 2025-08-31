https://news.day.az/azerinews/1777294.html Britaniyalıların üçdə ikisi ölkələri uğrunda döyüşmək istəmir - Sorğu Britaniya vətəndaşlarının üçdə ikisi ölkələrinə hücum olarsa, onların uğrunda döyüşmək istəmir. AZƏRTAC bu barədə "The Sunday Express" qəzetinin ictimai rəy sorğusunun nəticələrinə istinadla məlumat yayıb. Sorğuya görə, respondentlərin 64%-i müharibə vəziyyətində Britaniya ordusuna qoşulmağa hazır deyil.
