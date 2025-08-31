Trend BİA Azərbaycanın dünya ictimaiyyəti ilə etibarlı əlaqələndirici hissəsidir - Pakistanlı ekspert
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
Pakistanın Ortaq Gələcək İcma Araşdırma Mərkəzinin (PRCCSF) icraçı direktoru Xalid Taymur Əkrəm Trend BİA ilə əməkdaşlıq təəssüratlarını bölüşüb.
"Trend BİA beynəlxalq səviyyədə etibarlı regional informasiya mənbəyi kimi mühüm rol oynayır. O, xəbərləri dəqiq, vaxtında və obyektiv çatdırmaqla Azərbaycanı dünya ictimaiyyəti ilə birləşdirən möhkəm körpü rolunu oynayır. Yüksək jurnalist standartları və şəffaflığa sadiqlik agentliyin həm Pakistanda, həm də beynəlxalq auditoriya arasında etibarını artırır", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, Trend BİA tərəfindən dərc olunan materiallar beynəlxalq və regional əməkdaşlığı təşviq edir, qarşılıqlı anlaşmanı gücləndirir və agentliyi hökumətlər, investorlar, tədqiqatçılar və akademik institutlar üçün dəyərli tərəfdaşa çevirir.
"Trend-in xəbərləri və analitikası xarici investorlara regionun iqtisadiyyatı və inkişafı haqqında etibarlı, vaxtında və yaxşı araşdırılmış məlumatları təqdim edir. Obyektivliyə və pozitiv təqdimata verdiyi önəm sayəsində Trend beynəlxalq biznes və əməkdaşlıq üçün əlverişli mühitin formalaşmasına töhfə verir. Trend hesabatlarına beynəlxalq nazirliklər, maliyyə institutları və beyin mərkəzləri tərəfindən yüksək etimad göstərilir. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert kimi mən enerji, siyasi və maliyyə sektorlarında baş verən mühüm hadisələrin müsbət işıqlandırılmasını, agentliyin Azərbaycanda investisiya imkanlarının formalaşmasında mühüm istinad nöqtəsinə çevrilməsini xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm", - deyə o qeyd edib.
Bundan əlavə, Xalid Taymur Əkrəm Trend BİA-nin regional analitika və ekspert qiymətləndirmələrinin Azərbaycan və beynəlxalq auditoriya arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini vurğulayıb.
"Bu unikal mövqe təkcə ölkənin imicini gücləndirmir, həm də bütün dünyada əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini təşviq edir, Azərbaycanın inkişafını, sülh təşəbbüslərini və regional tərəfdaşlığını hərtərəfli əhatə edir. Trend BİA mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq edən və dezinformasiyaya qarşı effektiv mübarizə aparan nüfuzlu məlumat mənbəyidir", - deyə ekspert yekunlaşdırıb.
