Salyan rayonunda avtomobilin su kanalına aşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Salyan rayonu Dayıkənd avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində Xalidə Yaqubova ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
