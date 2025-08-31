Salyanda avtomobil kanala aşıb,

Salyan rayonunda avtomobilin su kanalına aşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Salyan rayonu Dayıkənd avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində Xalidə Yaqubova ölüb. Xəsarət alan şəxslər - Həsən Rüstəmov, Taleh Məhərrəmov, Miryusif Əhmədov, Lalə Yaqubova və Bəsirə Yaqubova Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.