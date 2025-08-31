https://news.day.az/azerinews/1777309.html Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qırğızıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib. "Müstəqillik Günü münasibətilə qardaş Qırğız Respublikasına və onun xalqına səmimi təbrikləri çatdırırıq!
Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qırğızıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib.
"Müstəqillik Günü münasibətilə qardaş Qırğız Respublikasına və onun xalqına səmimi təbrikləri çatdırırıq! Müstəqillik Gününüz mübarək", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
