Rusiyada anbarda güclü yanğın baş verib

Rusiyanın Moskva vilayətinin Balaşixa şəhərində anbarda güclü yanğın baş verib. Trend-in məlumatına görə, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verib. Məlumata əsasən, yanğınsöndürənlər yanğının söndürülməsi ilə bağlı iş aparırlar. Yanğın sahəsi təxminən 4000 kvadratmetrdir.
Qeyd olunub ki, yanğının söndürülməsi binalarda güclü tüstü və yüksək yanar yüklə çətinləşir.
İlkin məlumata görə, xəsarət alanlar yoxdur. Yanğının söndürülməsinə 80-dən çox canlı qüvvə və 30 texnika cəlb olunub.
