Ucarda birmərtəbəli ev yanıb

Ucar rayonunda yanğın baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayonun Qaracallı kəndində ümumi sahəsi 60 m² olan birmərtəbəli 2 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

 

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.