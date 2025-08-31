https://news.day.az/azerinews/1777340.html Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçında olub - FOTO Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Laçına gədib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə diplomat öz "X" hesabında paylaşım edib. "Gəlib Laçını da gördum. Yerli sahibkar bazarında Laçının dadlı nemətləri ilə tanış oldum. Qonaqpərvərliyiniz üçün minnətdaram", - deyə səfir yazıb.
