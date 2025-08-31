Günay sevgilisindən ayrılıb?
Model Günay Musayeva bir müddət əvvəl türk mediasına açıqlamasında ailə qurmağa hazırlaşdığını demişdi.
Axşam.az xəbər verir ki, model sevgilisinin gürcü olduğunu söyləmişdi. Günay isə Gürcüstanda ev aldığını, buna görə ora tez-tez getdiyini deyib. Model mediaya açıqlamasında David adlı bəylə ailə quracağını etiraf etmişdi.
Bir müddət əvvəl isə model "Afaqla 10lar" proqramında şəxsi həyatı haqda sualı cavablandırıb. O, ailə qurması haqda deyilənlərə "Bu an elə şey gözləmirəm. Karyeramla bağlı planlarım var. Aktrisalıq dərsləri alıram. Bununla bağlı planım yoxdur. Seçəcəyim şəxs əsas insan olmalıdır" cavabını verib.
Qeyd edək ki, günay hətta ad günündə paylaşım edərək sevgilisinin də doğum günü olduğunu vurğulamışdı.
