Fransa şəhərində kütləvi DAVA - Anbaan VİDEO Fransanın məşhur şəhərlərindən olan Bordoda kütləvi dava baş verib. Milli.Az xəbər verir ki, sözügedən hadisənin görüntüsündə iştirakçıların amansızcasına bir-birilərinə xəsarət yetirmələri qeydə alınıb. Həmin videomaterialı təqdim edirik:
