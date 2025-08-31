Fransa şəhərində kütləvi DAVA

Fransanın məşhur şəhərlərindən olan Bordoda kütləvi dava baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, sözügedən hadisənin görüntüsündə iştirakçıların amansızcasına bir-birilərinə xəsarət yetirmələri qeydə alınıb.

Həmin videomaterialı təqdim edirik: