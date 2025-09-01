https://news.day.az/azerinews/1777357.html 50 milyona VİLLA aldılar - FOTO Türkiyəli məşhur cütlük Ebru Şahinlə Cedi Osman yeni ev alması ilə gündəmə gəlib. Axşam.az xəbər verir ki, bu haqda türk mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, cütlük yeni evinə 50 milyon lirə ödəyib. Ev İstanbulda Zekeriköy səmtində yerləşir. Qeyd edək ki, cütlüyün bundan əvvəl Barselonoda da ev alması ilə gündəmə gəlmişdi.
