https://news.day.az/azerinews/1779372.html Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qətərə edilən hücuma münasibət bildirib Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Qətərin paytaxtı Doha şəhərinə edilən hücuma münasibətini açıqlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi "X" hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir:
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qətərə edilən hücuma münasibət bildirib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Qətərin paytaxtı Doha şəhərinə edilən hücuma münasibətini açıqlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi "X" hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir:
"Biz regional gərginliyi daha da artırmaq riski ilə Qətərə qarşı bugünkü hücumdan dərin narahatlıq hissi keçiririk. Biz Qətərin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və regionda sabitliyi qorumaq üçün diplomatik səylərə üstünlük verməyə çağırırıq."
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре