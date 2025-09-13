https://news.day.az/azerinews/1779936.html Albaniyada süni intellektlə nazir yaratdılar Albaniyada dünyada ilk dəfə olaraq süni intellekt əsasında yaradılmış model nazir olaraq fəaliyyət göstərəcək. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, kod və alqoritmlərdən ibarət olan modelə "Diella" adı verilib. Dünyada ilk olan sözügedən süni intellekt əsaslı yeni nazir dövlət satınalmalarına cavabdeh olacaq.
Albaniyanın Baş naziri Edi Ramanın sözlərinə görə, "Diella" hökumətin fiziki olaraq mövcud olmayan ilk üzvüdür.
Modeldən artıq "e-Albania" dövlət rəqəmsal platformsının işində istifadə edilir.
