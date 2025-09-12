Bakıda tuneldə BYD aşdı

Bakıda avtomobil aşıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektindəki tuneldə baş verib.

BYD markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək maşını aşırıb.

Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobilə ciddi ziyan dəyib.