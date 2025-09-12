https://news.day.az/azerinews/1779942.html Bakıda tuneldə BYD aşdı - VİDEO Bakıda avtomobil aşıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektindəki tuneldə baş verib. BYD markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək maşını aşırıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobilə ciddi ziyan dəyib.
