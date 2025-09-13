https://news.day.az/azerinews/1780216.html Azərbaycan və İranda qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçiriləcək Azərbaycan və İranın müxtəlif şəhərlərində qarşılıqlı olaraq mədəniyyət günləri keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.
Azərbaycan və İranın müxtəlif şəhərlərində qarşılıqlı olaraq mədəniyyət günləri keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.
Məlumata görə, İranın Mədəniyyət və İslam Əlaqələri Təşkilatının beynəlxalq məsələlər üzrə sədr müavini Əbdülrza Raşid Bakıda Azərbaycanın mədəniyyət nazirinin müavini Fəric Cəfərov arasında görüş keçirilib.
Görüşdə iki ölkə rəsmiləri hər iki ölkənin paytaxtları Bakı və Tehranda və digər şəhərlərdə qarşılıqlı olaraq mədəniyyət günlərinin keçirilməsi üzrə razılıq əldə ediblər.
