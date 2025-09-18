https://news.day.az/azerinews/1781322.html Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kosun Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kosun Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb. Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, səfər heyətinin üzvüləri öncə Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinə gəliblər. Burada görülən işlərlə və Ağdam şəhərinin Baş planı ilə tanış olublar.
M.Kos səfər çərçivəsində rayon ərazisində mina təmizləmə fəaliyyəti ilə tanış olacağı planlaşdırılır.
