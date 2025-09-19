Azərbaycanın “AI-95” markalı benzini idxal və ixrac etdiyi ölkələr - CƏDVƏL
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana 4 ölkədən dəyəri 59,4 milyon ABŞ dolları olan 70,6 min ton mühərrik benzinləri, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və ya daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə (Aİ-95) benzin idxal edilib.
Bu barədə Day.Az Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm ifadəsində 28,8 min ton və ya 69%, dəyər baxımından isə 18,3 milyon ABŞ dolları və ya 44,5% çoxdur.
Eyni zamanda hesabat dövründə Azərbaycandan cəmisi bir ölkəyə - Gürcüstana dəyəri 2,8 milyon ABŞ dolları olan 4,2 min ton "Aİ-95" markalı benzin ixrac edilib.
Ötən ilin eyni dövründə Azərbaycandan xarici ölkələrə "Aİ-95" markalı benzin ixracı qeydə alınmayıb.
2025-ci ilin ilk 7 ayında Azərbaycanın "Aİ-95" markalı benzin aldığı ölkələr:
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
Məbləğ (min ABŞ dolları)
|
Belarus
|
6964,55
|
5599,67
|
Rusiya
|
51705,95
|
43545,97
|
Bolqarıstan
|
1400,24
|
1173,08
|
Rumıniya
|
10586,51
|
9060,07
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре