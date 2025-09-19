Azərbaycanda "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılır - FƏRMAN
Azərbaycanda "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında imzaladığı Fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, dövlət büdcəsinin tərkibində "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılır.
Fond aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
- avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə yol vergisinin Fonda köçürülən hissəsi;
- nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinin inzibati ərazisində müəyyən edilmiş ödənişli hərəkət zonalarına daxil olmasına görə ödənilən haqq;
Fondun vəsaitinin dövlət büdcəsi tərkibində təsdiq olunmuş xərclər dairəsində sərəncamçısı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir.
