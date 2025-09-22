https://news.day.az/azerinews/1782304.html Azərbaycan elektrik avtobusların yığılması layihəsinə start verir Azərbaycanda elektrik avtobusların yığılması üzrə layihəyə start verilir.
Trend xəbər verir ki, Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli "Improtex Group" və "MAN Truck & Bus" şirkəti rəhbərliyi ilə elektrik avtobusların yığılması üzrə sazişi imzalayıb.
Layihə ölkədə ekoloji nəqliyyatın inkişafını dəstəkləməyi və elektrik avtobus parkının genişləndirilməsini hədəfləyir.
