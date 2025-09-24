Azərbaycan və Serbiya iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını dəyərləndirib

Day.Azxəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.

"Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri xanım Ana Brnabiç ilə görüşdük. Görüş zamanı birgə təşəbbüslərin əhəmiyyətini vurğulayaraq ticarət, investisiya, biznes, enerji və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını nəzərdən keçirdik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.