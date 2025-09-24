https://news.day.az/azerinews/1782929.html Azərbaycan və Serbiya iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını dəyərləndirib Azərbaycan və Serbiya iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını dəyərləndirib. Day.Azxəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib. "Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri xanım Ana Brnabiç ilə görüşdük.
Day.Azxəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
"Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri xanım Ana Brnabiç ilə görüşdük. Görüş zamanı birgə təşəbbüslərin əhəmiyyətini vurğulayaraq ticarət, investisiya, biznes, enerji və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını nəzərdən keçirdik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
