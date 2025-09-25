https://news.day.az/azerinews/1783045.html Azərbaycan XİN rəhbəri ABŞ dövlət katibinin təşkil etdiyi tədbirə qatılıb - FOTO Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun təşkil etdiyi Transatlantik şam yeməyində iştirak edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Azərbaycan XİN rəhbəri ABŞ dövlət katibinin təşkil etdiyi tədbirə qatılıb - FOTO
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun təşkil etdiyi Transatlantik şam yeməyində iştirak edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Bildirilib ki, Azərbaycanın bu mühüm tədbirdə iştirakı onun əməkdaşlığın təşviqində, regional sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində etibarlı tərəfdaş kimi öhdəliyini və tanınmasını əks etdirir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре