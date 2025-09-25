Moskva metrosunda inqilab

Moskva metrosunda qeyri-adi görünüşdə olan kassir sərnişinləri heyrətləndirib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, süni intellekt vasitəsilə fəaliyyət göstərən kassir sərnişinlərlə salamlaşır, ödənişi qəbul edir və sonra bilet də təqdim edir.

Sözügedən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: