Moskva metrosunda inqilab - Kassir görənləri heyrətləndirir - VİDEO Moskva metrosunda qeyri-adi görünüşdə olan kassir sərnişinləri heyrətləndirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, süni intellekt vasitəsilə fəaliyyət göstərən kassir sərnişinlərlə salamlaşır, ödənişi qəbul edir və sonra bilet də təqdim edir. Sözügedən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, süni intellekt vasitəsilə fəaliyyət göstərən kassir sərnişinlərlə salamlaşır, ödənişi qəbul edir və sonra bilet də təqdim edir.
Sözügedən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
