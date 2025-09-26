https://news.day.az/azerinews/1783383.html Məktəbdə 7-ci sinif şagirdinin başına oyun açdılar - VİDEO Sinifdə şagirdi soyunduraraq videoya çəkiblər. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrədə yayılan ididalara əsasən, hadisə bir neçə gün öncə baş verib. Bizdə bu faktın qeydə alındığı 281 nömrəli məktəbə yollandıq. Məktəbdə təhsil alan şagirdlər də yayılmış xəbəri təsdiqlədilər.
Məktəbdə 7-ci sinif şagirdinin başına oyun açdılar - VİDEO
Sinifdə şagirdi soyunduraraq videoya çəkiblər.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrədə yayılan ididalara əsasən, hadisə bir neçə gün öncə baş verib. Bizdə bu faktın qeydə alındığı 281 nömrəli məktəbə yollandıq.
Məktəbdə təhsil alan şagirdlər də yayılmış xəbəri təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, hadisə oğlan uşağının başına gəlib.
Baş vermiş hadisəyə görə valideynlər də narahatdırlar.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
