Məktəbdə 7-ci sinif şagirdinin başına oyun açdılar

Sinifdə şagirdi soyunduraraq videoya çəkiblər.

Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrədə yayılan ididalara əsasən, hadisə bir neçə gün öncə baş verib. Bizdə bu faktın qeydə alındığı 281 nömrəli məktəbə yollandıq.

Məktəbdə təhsil alan şagirdlər də yayılmış xəbəri təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, hadisə oğlan uşağının başına gəlib.

Baş vermiş hadisəyə görə valideynlər də narahatdırlar.

Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik. 